Lazio, oggi test con l'Ostiamare: Tavares torna a disposizione

RASSEGNA STAMPA - Terzo test nel giro di cinque giorni per la Lazio, che oggi alle 18 ospiterà a Formello l'Ostiamare del presidente Daniele De Rossi. Dopo le amichevoli contro Avellino e Ascoli disputate nel weekend, Gennaro Gattuso prosegue il percorso di avvicinamento all'esordio ufficiale del 16 agosto contro il Mantova nei trentaduesimi di Coppa Italia.

Anche questa sfida si giocherà a porte chiuse: la società, per la terza volta consecutiva, ha comunicato l'impossibilità di aprire il centro sportivo a stampa e tifosi a causa dei lavori sul manto erboso del campo Fersini e delle conseguenti esigenze di sicurezza.

Gattuso sfrutterà anche questo impegno per aumentare il minutaggio dei suoi giocatori. Nelle ultime due uscite ha alternato quasi completamente gli undici iniziali, confermando soltanto Mandas, Marusic e Dia e rinviando i cambi intorno al 70', così da aumentare il carico di lavoro dei titolari.

Sul fronte infermeria restano indisponibili Pellegrini, fermato da un problema alla caviglia, oltre ai lungodegenti Patric, Gigot, Cataldi e Isaksen. La notizia migliore arriva però da Nuno Tavares. Come spiega il Corriere dello Sport, il portoghese, dopo aver saltato buona parte della preparazione per un'infiammazione al ginocchio, è tornato ad allenarsi quasi interamente con il gruppo. Tra il test di oggi e quello di domenica contro il Frosinone, Gattuso continuerà a ruotare uomini e sistemi di gioco, alternando il 4-2-3-1 al 4-3-3.