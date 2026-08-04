NEWS | Sinner, controlli a sorpresa a Milano: cosa filtra per l'US Open

Jannik Sinner fa sempre notizia e, del resto non potrebbe essere altrimenti. Il numero uno al mondo si prepara a scendere in campo prima a Cincinnati e poi all’US Open ma, prima di partire, per gli USA l’azzurro si è sottoposto a nuovi controlli medici. Dopo il classico check-up al J Medical di Torino il tennista questa mattina... <<< SINNER >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini