NEWS | Sinner, controlli a sorpresa a Milano: cosa filtra per l'US Open
04.08.2026 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Jannik Sinner fa sempre notizia e, del resto non potrebbe essere altrimenti. Il numero uno al mondo si prepara a scendere in campo prima a Cincinnati e poi all’US Open ma, prima di partire, per gli USA l’azzurro si è sottoposto a nuovi controlli medici. Dopo il classico check-up al J Medical di Torino il tennista questa mattina... <<< SINNER >>>
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