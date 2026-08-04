Lazio, Romagnoli resta? Ora aspetta l'Al Sadd: ecco la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Rebus Romagnoli. Dopo la mancata cessione all'Al Sadd (di nuovo, come a gennaio), si è rimesso a disposizione della Lazio. La sua volontà però è chiara: lasciare Formello. "È stato un mio giocatore già al Milan, sono stato quello che gli ha rinnovato il contratto, è venuto e si sta comportando da persona per bene e questo è già un qualcosa di importante. Dopo vedremo cosa succederà", ha dichiarato Gattuso dopo l'ultima amichevole contro l'Ascoli.

Come riportato da Il Messaggero, il centrale aspetterà la risposta del club del Qatar alla controproposta della società biancoceleste fino a domenica. C'è il rischio che alla fine possa anche rimanere, con il contratto in scadenza tra meno di un anno. A meno che da Bergamo, sponda Sarri e Atalanta, non arrivino altri segnali per convincerlo a partire restando in Italia. In settimana se ne saprà di più: con o senza Romagnoli, comunque, la Lazio sta lavorando all'acquisto di un altro centrale.