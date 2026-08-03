Roma, si ferma un centrocampista per infortunio: sarà out per 9 mesi

Brutte notizie in casa Roma, un centrocampista si è infortunato durante il ritiro in Galles e sarà costretto a un lunghissimo stop. Si tratta di Mohamed Bah, giocatore della Primavera aggregato alla prima squadra, che si è fatto male durante l'amichevole di sabato contro il Cardiff.

L'esito degli esami a cui è stato sottoposto ha dato un esito insperato: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. I tempi di recupero stimati sono di circa nove mesi, prossimamente sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Non è la prima volta che il gambiano si ritrova a dover affrontare un infortunio simile, era già successo nel 2024 durante il ritiro estivo con De Rossi.

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