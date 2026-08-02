Lazio, tutti pazzi per Serra: i tifosi puntano sul classe 2006

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi.it

Nel caldo torrido di Formello, forse, si intravede un barlume di speranza. Il clima nell'ambiente Lazio è rovente, non solo per le temperature. Il rapporto tra la società e la tifoseria sembra essersi incrinato irrimediabilmente. Lo stadio è vuoto, l'ambizione è nulla. Per qualche ora però l'attenzione si è spostata su altro.

A prendersi la scena durante Lazio - Avellino, amichevole vinta 6-3 dai biancocelesti (la terza in questo ritiro), è stato senza dubbio il giovane Federico Serra. L'esterno classe 2006, aggregato in prima squadra da mister Gattuso per questo ritiro precampionato, ha stupito tutti e ha mostrato grandi qualità. Gioca nel ruolo di Zaccagni, è un esterno sinistro a piede invertito, ma contro l'Avellino Gattuso lo ha provato anche sul fronte opposto. Nel contesto Lazio, dove la qualità tecnica è merce rara di questi tempi, un calciatore come Serra può rivelarsi una sorpresa in grado di aggiungere qualcosa al gruppo, anche in ottica futura. I tifosi ci sperano, sui social sono tutti pazzi di lui.

Serra viene infatti definito una delle poche note liete nota lieta di questo ritiro precampionato. Contro l'Avellino ha lanciato bei segnali, ha mostrato personalità e capacità di dribbling, oltre ovviamente al gol siglato di testa. Il salto dalla Primavera alla Serie A però può essere importante e Serra deve ancora dimostrare di essere all'altezza di un ipotetico salto tra i grandi. Starà a Gattuso fare tutte le valutazioni del caso. Ma il talento c'è, e si vede.

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