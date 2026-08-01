Lazio, Gattuso torna su Taylor: “Ecco cosa è successo davvero”

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni dei canali ufficiali del club al termine della partita con l’Avellino l’allenatore della Lazio torna anche sulla situazione che ha visto coinvolto Taylor. Questa la ricostruzione di Gattuso: “L’altro giorno qualcuno si è divertito a scrivere di Taylor ma quello fa parte del gioco. Chi mi conosce sa come ragiono, che stile ho. Per me dopo trenta minuti è finito tutto e l’avete visto anche nel pomeriggio. Dobbiamo avere questo spirito qua”.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele