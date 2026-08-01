Lazio, tutto pronto per il test contro l'Avellino: Gattuso ritrova Nesta

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio alza il livello dei test estivi. Questa mattina a Formello (calcio d'inizio alle 9.30) i biancocelesti affrontano l'Avellino di Alessandro Nesta, nel terzo appuntamento della preparazione estiva. Dopo le amichevoli contro Primavera e Flaminia Civita Castellana, Gennaro Gattuso potrà valutare la squadra contro un avversario di categoria superiore, reduce dalla promozione in Serie B.

Per Nesta sarà un ritorno speciale nel centro sportivo biancoceleste. L'ex capitano e simbolo della Lazio del secondo scudetto torna a Formello da allenatore, anche se non potrà ricevere l'abbraccio dei tifosi: la gara si disputerà a porte chiuse per motivi di sicurezza, visto che sono ancora in corso i lavori sul terreno di gioco del Fersini. Proprio per evitare le temperature più elevate, il fischio d'inizio è stato anticipato dalle 11 alle 9.30, con l'Avellino arrivato a Roma già nella serata di ieri.

L'incrocio rappresenta anche una sfida dal sapore particolare per Gattuso. I due tecnici hanno condiviso alcune delle pagine più importanti della loro carriera, prima al Milan e poi con la Nazionale, culminate nella conquista del Mondiale del 2006.