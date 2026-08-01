Lazio, addio a Polymarket: contro l'Avellino la maglia è senza sponsor
La Lazio torna in campo contro l'Avellino nella sua terza amichevole estiva, ma a catturare l'attenzione è subito un dettaglio. I biancocelesti, infatti, scendono in campo con una maglia priva del main sponsor dopo la fine della partnership con Polymarket, il cui logo è stato rimosso dalle divise.
L'accordo con la piattaforma, annunciato in primavera come partnership pluriennale, si è interrotto dopo le problematiche emerse in Italia legate all'operatività del marchio, finito nuovamente sotto i riflettori delle autorità competenti. La situazione ha reso impossibile la prosecuzione della collaborazione, costringendo la Lazio a rimuovere il logo dalle proprie divise.
Così, nell'amichevole contro l'Avellino, la squadra di Gennaro Gattuso si presenta con la tradizionale maglia Mizuno completamente "pulita" sul petto, in attesa che il club definisca un nuovo accordo commerciale.