Lazio - Avellino, nella ripresa cambia il capitano: sarà Provstgaard
01.08.2026 10:42 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Si è concluso 3-1 per la Lazio il primo tempo della sfida amichevole contro l’Avellino di Nesta che, dopo essere passato in vantaggio, ha subito la rimonta biancoceleste.
In attesa della ripresa in casa Lazio ci sarà un piccolo cambio per quanto riguarda la fascia di capitano che passa da Marusic a Romagnoli. Con l'uscita di quest'ultimo la fascia è poi finita sul braccio di Provstgaard.
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