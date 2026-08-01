Calciomercato Lazio | Solo sondaggi per chi è in uscita: le trattative non decollano

RASSEGNA STAMPA - Per sbloccare il mercato in entrata, la Lazio dovrà prima riuscire a cedere. Come scrive il Corriere dello Sport, il problema è che, almeno per il momento, le uscite faticano a decollare e nessuna trattativa è davvero vicina alla chiusura.

In cima alla lista dei possibili partenti resta Matteo Cancellieri, anche se la sua situazione è momentaneamente congelata a causa dell'infortunio di Isaksen. Sul classe 2002 si sono registrati finora soltanto sondaggi da parte di Celtic, West Ham, Olympiakos e di alcuni club di Serie A, senza che si trasformassero in offerte concrete.

Scenario simile anche per Manuel Lazzari e Luca Pellegrini. Entrambi sono considerati cedibili, complice l'abbondanza sulle corsie laterali in una stagione che vedrà la Lazio impegnata in appena due competizioni. A rallentare eventuali trattative contribuiscono però gli ingaggi elevati dei due esterni.

Discorso diverso per Reda Belahyane, che continua ad avere estimatori in Turchia. Al momento, però, non sono ancora arrivate proposte ufficiali. Un'eventuale cessione del centrocampista consentirebbe alla società di intervenire sul mercato con un nuovo innesto in mezzo al campo.