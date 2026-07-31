Pavlovic approva Gila: “Quando giocava alla Lazio da avversario pensavo…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È da poche settimane passato al Milan, dove un piccolo inciampo fisico ne ha rallentato forse l’inserimento. Eppure Mario Gila arriva in rossonero con grandi sponsorizzazioni per quanto fatto vedere da avversario con la maglia della Lazio.

Ne ha parlato anche Pavlovic alla Gazzetta dello Sport. Queste le parole del rossonero: “Abbiamo preso due ottimi calciatori. Posso parlare soprattutto di Gila perché è un difensore e l'anno scorso ci siamo affrontati alcune volte contro la Lazio: per me è sempre stato il migliore in campo”.

“Ha tantissime qualità e può aiutarci molto, soprattutto per quello che sa fare con il pallone. Inoltre è un giocatore molto aggressivo, quindi penso che sia perfetto per il Milan”.