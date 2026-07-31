Euro 2032, Abodi: "Olimpico? Si candida ad essere lo stadio della finale"

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RASSEGNA STAMPA - Sulle colonne de Il Messaggero il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha fatto il punto sui nuovi stadi in vista degli Europei del 2032.

“L’obiettivo è quello di poter associare a cinque stadi “titolari” una piccola squadra di “riserve” pronte per qualsiasi esigenza. Questi cinque stadi, che sembrano riserve, sono in realtà un patrimonio per il calcio italiano che deve servire a dare stimoli anche a quelli che non si sono candidati”.

“L’Allianz Stadium ha bisogno solo di piccoli ritocchi. Olimpico? Può ambire a candidarsi come sede della finale non solo per ciò che è già ma per ciò che è pronto a diventare con un piano di investimento che lo renderà più funzionale. L’obiettivo è tornare a una capienza di 80.000 posti. Verranno creati gli sky-box che arricchiranno l’impianto”.

“Napoli è competitiva, il piano è convincente e il presidente della Regione Fico e il sindaco Manfredi hanno garantito. Firenze e Cagliari sono avanti, Bologna, Genoa e Verona leggermente più indietro, vedremo”.

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