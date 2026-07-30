Lazio, continua l'esodo dal vivaio: Calvani al Milan, altri talenti salutano

RASSEGNA STAMPA - Il settore giovanile della Lazio continua a perdere alcuni dei suoi prospetti più interessanti. L'ultimo a lasciare Formello è Lorenzo Calvani, passato a titolo definitivo al Milan. Il terzino sinistro classe 2008, protagonista di un'ottima stagione con la Primavera grazie a 32 presenze tra campionato e Coppa Italia, proseguirà il suo percorso nel Milan Futuro.

Tra questi c'è anche il portiere Giacomo Giacomone, altro classe 2008, trasferitosi al Bologna. Arrivato alla Lazio nel 2017, era considerato uno dei profili più interessanti del suo ruolo e, nella scorsa stagione, aveva anche assaporato il calcio dei grandi con diverse convocazioni in prima squadra. Saluta Formello anche Alessandro Milani (2005), rientrato dal prestito all'Avellino e passato all'Inter U23.

L'elenco delle partenze è lungo. La Roma ha accolto quattro giovanissimi biancocelesti: Manuel Salvati (2010), Iacopo Pampinella (2012), Filippo Ruggeri (2013) e Flavio Sestili (2013). Gianfilippo Materazzi, esterno classe 2009, ha invece scelto il Torino, dove ritroverà Cristian Ledesma.

Per invertire questa tendenza, la Lazio ha blindato uno dei suoi talenti più promettenti, il difensore classe 2010 Gianmarco Ricci. Sul fronte degli arrivi, invece, il club ha rinforzato il vivaio con Andrea Miarelli, attaccante proveniente dall'Urbetevere, e con i due innesti dal Grifone, Claudio Zero e soprattutto Fabiano Serpente, fantasista classe 2009 considerato uno dei profili più interessanti della sua categoria.