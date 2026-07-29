Il Meteo di Roma | Arriva il caldo record venerdì e sabato: i dati

Una nuova e intensa ondata di calore si appresta a investire con forza la città di Roma, portando le condizioni meteorologiche su livelli di piena emergenza climatica. Le previsioni per i prossimi giorni delineano un quadro meteorologico caratterizzato da cieli sereni e da un progressivo, inesorabile aumento delle temperature, che culminerà tra la giornata di venerdì e il fine settimana.

I dati attesi confermano una fase climatica particolarmente critica: le massime registrate toccheranno picchi di 38 gradi nella giornata di giovedì, per poi stabilizzarsi stabilmente sui 39 gradi nelle giornate di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto. Un vero e proprio muro di calore che, combinato con i tassi di umidità presenti nei bassi strati dell'atmosfera, farà impennare le temperature percepite dai cittadini, con stime che localmente potrebbero lambire soglie proibitive.

Analizzando il dettaglio orario della fase più critica, il termometro comincerà a correre già dalle ore centrali della mattinata, superando rapidamente la soglia dei 35 gradi prima di mezzogiorno. Il culmine della calura è atteso nel primo pomeriggio, quando le stazioni meteo indicheranno valori compresi tra i 38 e i 39 gradi costanti, accompagnati da ventilazione debole e condizioni di stabilità atmosferica che impediranno qualsiasi tipo di refrigerio naturale.