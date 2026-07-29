FIGC, Criscitiello denuncia: "500 euro per la conferenza di Mancini"

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Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha riportato la clamorosa richiesta presentata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio in vista della conferenza stampa, in programma per oggi, di presentazione di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana e di Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. LA FIGC ha infatti inviato una mail nella quale chiedeva 500 euro all'emittente televisiva per poter entrare a registrare e riprendere la conferenza stampa.

"Dicono che il calcio è del popolo, che lo devono seguire tutti, e poi arriva la Federazione Italiana che manda una mail con scritto: 'Se volete entrare e riprendere le parole di Mancini e di Claudio Ranieri dovete pagare per entrare e riprendere la conferenza stampa'. Sapete che c'è? Non riprendiamo niente, non ce ne frega niente. Perché non è un problema dei 100, 200 o 500 euro, ma l'Italia non è un club e state calpestando ogni valore della Nazionale e con Mancini avete calpestato tutto quello che c'era da calpestare. Con queste mosse non solo sta venendo lo schifo del sistema, ma è un’offesa a noi, a chi come noi e come altre cento emittenti — cento radio, trecento radio e trecento televisioni — vuole sentire parlare Mancini o Ranieri.

E invece, vuoi sentire parlare Mancini? Devi pagare. Ragazzi, ma voi siete impazziti davvero? Vi state vendendo per cinquecento euro. E ripeto: non è un problema di soldi, è un problema simbolico. Perché la Nazionale e la Federazione non possono essere questo. Ci è stato detto anche che dobbiamo pagare anticipatamente 500 euro per assistere alla conferenza stampa.

A voi sembra normale? Voi mi dovete dire se c'è una sola persona che pensa che questa sia una cosa normale. La Federazione fa una cosa del genere. Siamo morti, ci devono fare solo il funerale. E ce l'hanno già fatto".