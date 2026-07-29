Ascoli-Lazio, designato l'arbitro dell'amichevole: di chi si tratta
29.07.2026 15:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
A qualche giorno dal prossimo appuntamento amichevole della Lazio - il test contro l'Ascoli di domenica 2 agosto - sul sito del club marchigiano è stata pubblicata la designazione arbitrale del match. Eccola di seguito:
"Andrea Zanotti della sezione di Rimini è l’Arbitro designato per dirigere la gara amichevole Ascoli-Lazio, in programma domenica 2 agosto, alle ore 20:45, al “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno. Gli Assistenti sono Simone Pistarelli della sezione di Fermo e Matteo Lauri di Gubbio. Quarto Ufficiale Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.