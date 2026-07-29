"La nostra Africa – Professionisti della Natura": il racconto di chi protegge la fauna africana

Determinazione, competenza e dedizione sono gli elementi che caratterizzano "La nostra Africa – Professionisti della Natura", il documentario in onda su Focus. Un racconto che accompagna gli spettatori nel cuore dell'Africa, tra elefanti, rinoceronti e leoni, mostrando come il costante impegno di uomini e donne renda possibile la tutela di questi animali nei loro ambienti naturali. Una storia narrata attraverso l'esperienza di chi ha scelto di dedicare la propria vita alla salvaguardia della fauna e della flora del continente africano.

Tra i protagonisti figura Davide Bomben, conservazionista e istruttore di ranger, impegnato da anni nella formazione di professionisti che operano ogni giorno per la protezione delle aree naturali africane.

Con "La nostra Africa – Professionisti della Natura", il pubblico avrà l'opportunità di conoscere da vicino il lavoro dei ranger, delle guide e delle comunità locali, che collaborano affinché il turismo diventi un motore di crescita sostenibile. Il documentario evidenzia come la tutela dell'ambiente possa trasformarsi in un'opportunità di sviluppo economico, contribuendo a garantire un futuro alle popolazioni del territorio.

Una visione condivisa anche da Road To Italy, progetto che promuove percorsi di formazione linguistica e professionale come strumenti di sviluppo sostenibile e cooperazione internazionale.

Dopo la prima puntata dedicata alla Tanzania, trasmessa lo scorso 28 luglio, il viaggio proseguirà in Kenya con l'episodio in programma il 4 agosto alle 22.20, per poi fare tappa in Senegal nella puntata prevista per il 18 agosto.