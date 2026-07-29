Lazio, la difesa va sistemata: due le strade da percorrere

RASSEGNA STAMPA - Dopo i no di Asp e Markmann, appare difficile immaginare un ritorno di fiamma per Sergi Dominguez. A questo punto gli scenari, riportati dal Corriere dello Sport, sono due: individuare un'alternativa a Markmann oppure rivalutare la posizione di Alessio Romagnoli. La prima strada porta inevitabilmente all'estero, anche se in Italia era stato seguito Comuzzo, poi passato al Torino in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 19 milioni.

L'altra ipotesi è il reintegro di Romagnoli. Sarebbe la soluzione più immediata per restituire esperienza e qualità alla difesa, al netto dell'ingaggio da 5 milioni lordi e delle tensioni con il club.

Che Romagnoli resti oppure no, una certezza c'è: Gattuso non può affrontare la stagione con una difesa ancora incompleta. Il presidente è chiamato a dare risposte sul mercato dopo le promesse dei mesi scorsi. E torna inevitabilmente d'attualità una frase pronunciata da Lotito nel 2023: "Abbiamo 50 giocatori che vogliono venire alla Lazio". Oggi, alla luce delle difficoltà incontrate nelle trattative, quelle parole sembrano appartenere a un'altra epoca.