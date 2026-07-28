Venezia, ecco "La Serenissima": la barca di lusso che porterà i tifosi al Penzo

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Il Venezia ha annunciato il lancio de "La Serenissima", un'imbarcazione in stile tradizionale che accompagnerà 75 ospiti in tutte le gare casalinghe dal cuore della città fino all'ingresso del Penzo. L'iniziativa, che prenderà il via in occasione della prima giornata di campionato, è un'idea della nuova proprietà americana e - come si legge nella nota del club - "mira a fondere tradizione veneziana e servizi esclusivi, trasformando il tragitto verso lo stadio Pier Luigi Penzo, sull'isola di Sant'Elena, in un'esperienza di lusso pre-partita".

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