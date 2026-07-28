Lazio, il baby Mecozzi firma il suo primo contratto da professionista: l'annuncio - FT

WEBTV PEDRAZA ALLA LAZIO: ECCO LA FRASE PRIMA DI ENTRARE A FORMELLO - VD Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA TURCHIA: “IL TRABZONSPOR SI INSERISCE PER MARKMANN” CALCIOMERCATO LAZIO - Rischia di complicarsi la trattativa della Lazio per Markmann. Il difensore classe 2007 del Nordsjælland era infatti stato protagonista di un’accelerata da parte della Lazio, che aveva offerto 5 milioni con i bonus per assicurarsi il... CALCIOMERCATO LAZIO - Rischia di complicarsi la trattativa della Lazio per Markmann. Il difensore classe 2007 del Nordsjælland era infatti stato protagonista di un’accelerata da parte della Lazio, che aveva offerto 5 milioni con i bonus per assicurarsi il...