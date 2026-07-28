Lazio, il baby Mecozzi firma il suo primo contratto da professionista: l'annuncio - FT
Manuel Mecozzi ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Lazio. Il giovane attaccante, classe 2008, seguito dalla Mes Sport Management, di cui fa parte anche l’ex biancoceleste Stefano Mauri, ora è ufficialmente un professionista.
A dare l’annuncio proprio Mauri che, sui social, ha postato una foto insieme a Mecozzi: “24/7/2026 Manuel Mecozzi firma il suo primo contratto da professionista con la Lazio! In bocca al lupo Manuel!”.
Mecozzi, impegnato in questa stagione con l’Under 18 allenata da Perrotti ha realizzato 10 reti in 23 partite. Qualche mese fa, in un’intervista ai microfoni di Gazzetta Regionale diceva: “Penso sempre a quanto sarebbe bello poter esultare sotto la Nord dopo aver segnato con questa maglia”.
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