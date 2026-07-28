Italia, niente Nazionale per Chiellini: "Sto bene alla Juventus"
28.07.2026 12:26 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Non entrerà a far parte dello staff della Nazionale Giorgio Chiellini al contrario di quanto si era vociferato nelle ultime ore.
A confermarlo è proprio le’x calciatore, oggi Chief Club Affairs Officer della Juventus: “Ci tenevo solo a precisare sulle notizie uscite nei media in questi giorni che io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus, a supporto di Carnevali e del club”, queste le parole all’arrivo della sede romana della FIGC per il Consiglio federale di oggi.
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