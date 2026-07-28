Lazio, Ratkov cerca squadra? L’agente si muove ma c’è un ostacolo

RASSEGNA STAMPA - Rischia di durare appena pochi mesi l’avventura di Petar Ratkov a Formello. L’attaccante serbo è arrivato alla Lazio nel mercato invernale, presentato in pompa magna dal ds Fabiani ma di fatto ignorato da Sarri nella seconda parte della scorsa stagione.

Nuovo allenatore, stesse difficoltà: anche con l’arrivo di Gattuso non è cambiato il rendimento non esaltante di Ratkov, che si è visto scavalcato da Artistico nelle gerarchie dell’amichevole di domenica scorsa contro il Flaminia Civita Castellana. Entrato nella ripresa, il serbo ha subito trovato la via del gol provando a mettersi alle spalle le difficoltà.

Al netto di questo però, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Ratkov è tutt’altro che certo di rimanere alla Lazio. L’agente del serbo si starebbe infatti muovendo da circa un mese per trovare una squadra in Bundesliga, con un grande ostacolo con cui fare i conti: i 13 milioni versati a gennaio dalla Lazio. Che vuole provare a recuperare tutta la spesa, non agevolando di certo un uscita del serbo.