Lazio, la società fa gli auguri a Pandev: il messaggio per l'ex

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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Goran Pandev, ex attaccante biancoceleste, spegne 43 candeline" con queste parole la Lazio ha augurato un buon compleanno a Goran Pandev per i suoi 43 anni. La società ha poi aggiunto: "L`attaccante macedone, arrivato alla Lazio nel 2004, ha vestito la maglia biancoceleste fino al dicembre 2009. Nella Capitale, ha collezionato 191 presenze e 64 gol, conquistando la Coppa Italia nella stagione 2008/2009 e una Supercoppa italiana nel 2009".