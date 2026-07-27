Milan, Gila esalta Camarda: "Ha un grande futuro, spero di aiutarlo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan di Amorim è partito alla volta dell'Australia dove, a Perth, i rossoneri proseguiranno la preparazione e giocheranno alcune amichevoli. Raggiunto dai microfoni ufficiali del club l'ex Lazio Mario Gila ha parlato del compagno con cui ha stretto di più in queste settimane,

"Chi vorrei accanto sul volo? Camarda, molto simpatico, mi vuole fare stare bene, parla con me. Ha un grande futuro davanti a lui, spero di potergli dare una mano anche io. Abbiamo un bel rapporto, sono contento di averlo conosciuto”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.