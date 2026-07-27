Lazio, chi è Ricardo Bordon: il giovane centrale che Gattuso sta studiando

Nell'amichevole tra Lazio e Flaminia Civita Castellana ha segnato anche uno dei giovani mandati in campo da Gennaro Gattuso dal primo minuto. Ricardo Bordon è uno dei prodotti della Primavera biancoceleste che più di tutti ha incuriosito il tecnico calabrese. Classe 2006, fratello di Filipe, nell'ultima stagione ha comandato la retroguardia di mister Punzi, mettendo in mostra non solo delle ottime capacità difensive, ma anche un interessante vizio per il gol.

GOL E LEADERSHIP - In 31 presenze ha segnato 7 reti, di cui 2 in Coppa Italia contro il Vicenza. In un delle tre occasioni in cui ha indossato anche la fascia da capitano. La leadership è uno dei suoi punti di forza ed è la caratterstica che gli ha permesso di raccogliere, senza pagare la pressione, l'eredità di suo fratello maggiore dopo il trasferimento in prestito al Sudtirol.

LE CARATTERISTICHE DI BORDON - Cresciuto nei settori giovanili del Ferroviària e del Cruzeiro (dal 2022), in Brasile ha sviluppato un ottimo senso della posizione e buone capacità di lettura del gioco. Forte dei suoi 194 centimetri è spesso dominante a livello aereo: tanto nella propria area di rigore, quanto in quella avversaria. Ha buone capacità di impostazione ed è solito comandare la linea difensiva, caratteristiche che - sotto alcuni punti di vista ed evitando scomodi paragoni - ricordano quelle di Alessio Romagnoli.

FUTURO - Gennaro Gattuso ha convocato Ricardo Bordon con la Prima Squadra per la preparazione alla nuova stagione, dopo l'infortunio di Filipe. Il suo futuro è ancora da decifrare. A 19 anni è pronto per fare il grande salto nel professionismo, seguendo la strada del fratello. Tra Serie B e Serie C sono tanti i club a cui potrebbe far comodo un giocatore con le sue caratteristiche e il ritiro di Formello gli potrebbe essere utile per mettersi ulteriormente in mostra ai loro occhi.