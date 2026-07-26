Calciomercato Lazio | Comuzzo, il Torino aumenta il pressing: i dettagli
26.07.2026 20:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Il Torino accelera per Pietro Comuzzo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore classe 2005 della Fiorentina resta uno degli obiettivi dei granata, che nelle ultime ore hanno intensificato i contatti per provare a chiudere l'operazione.
Sul centrale viola, in uscita dalla Fiorentina, c'è però anche l'interesse della Lazio, che continua a monitorare il mercato alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo.
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.