GOSSIP | Donnarumma, matrimonio extra-lusso: ecco quanto è costato
26.07.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Gigio Donnarumma si è sposato. Il portiere del Manchester City, nonché capitano della Nazionale italiana, lo scorso venerdì 24 luglio è convolato a nozze con la compagna Alessia Elefante. La cerimonia è stata celebrata nella chiesa di San Giorgio Martire a Locorotondo, in Puglia... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO >>>
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.