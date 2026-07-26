Abbonamenti Lazio, partita la vendita libera: i nuovi dati di Nord e Distinti
RASSEGNA STAMPA - Cambiano le fasi della campagna abbonamenti, non la sostanza. La vendita libera, iniziata giovedì 23 luglio, non ha prodotto alcuna inversione di tendenza. Al contrario, il messaggio che il cuore del tifo biancoceleste continua a mandare alla società è chiarissimo: la protesta va avanti. L'immagine più significativa arriva dalla Nord e dai due Distinti adiacenti. Settori che solo dodici mesi fa erano stati presi d'assalto. Oggi, invece, il colpo d'occhio è completamente diverso.
Fino a questo momento, riporta Corriere dello Sport, sono state sottoscritte appena 1.396 tessere complessive in quei tre settori: 669 in Curva Nord, 348 nei Distinti Nord-Ovest e 379 nei Distinti Nord-Est. Restano così ancora disponibili 18.620 posti, un vuoto enorme.
L'ennesima conferma di una contestazione che non accenna a diminuire. La linea resta quella annunciata nelle scorse settimane: disertare le partite casalinghe per manifestare il proprio dissenso nei confronti della società. Una presa di posizione che, almeno finora, ha trovato un'adesione praticamente totale.