Calciomercato Lazio | Spunta un nuovo nome per l’attacco: arriva dal Brasile

RASSEGNA STAMPA - Non solo la difesa. La Lazio lavora sul mercato in cerca anche di altri ruoli e, nello specifico, di un giocatore offensivo che possa agevolare il lavoro Gattuso.

Come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni e come conferma l’edizione odierna del Messaggero, infatti, nel mirino della Lazio è finito il nome di Thayllon Roberth dos Santos, esterno offensivo classe 2006.

Impegnato nella serie B brasiliana, l’attaccante dell’Avai è reduce da tre gol e tre assist in diciannove gare. Valutato 900mila euro da Transfermarkt, costa però circa 3 milioni di euro ed è in scadenza a fine novembre.