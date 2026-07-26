Calciomercato Lazio | Spunta un nuovo nome per l’attacco: arriva dal Brasile
26.07.2026 09:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Non solo la difesa. La Lazio lavora sul mercato in cerca anche di altri ruoli e, nello specifico, di un giocatore offensivo che possa agevolare il lavoro Gattuso.
Come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni e come conferma l’edizione odierna del Messaggero, infatti, nel mirino della Lazio è finito il nome di Thayllon Roberth dos Santos, esterno offensivo classe 2006.
Impegnato nella serie B brasiliana, l’attaccante dell’Avai è reduce da tre gol e tre assist in diciannove gare. Valutato 900mila euro da Transfermarkt, costa però circa 3 milioni di euro ed è in scadenza a fine novembre.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.