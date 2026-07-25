Reggina, annunciato il nuovo direttore sportivo: è un ex Lazio

La Reggina, nuova proprietà di Claudio Lotito, ha annunciato Giancarlo Romairone come nuovo direttore sportivo del club. Il dirigente saluta la Lazio dove, dal 2024, ricopriva il ruolo di collaboratore dell'area tecnica. Di seguito il comunicato ufficiale del club amaranto.

"A.S. Reggina 1914 comunica di aver assegnato l’incarico di Direttore Sportivo del club al sig. Giancarlo Romairone. Nato a Genova il 21 aprile del 1970, il nuovo d.s. amaranto ha cominciato la sua lunga e prestigiosa carriera nel mondo del calcio in qualità attaccante, realizzando oltre cento reti tra i professionisti. Il percorso da dirigente, iniziato nel 2006 nelle vesti di Direttore Generale, ha visto Romairone assoluto protagonista in quel di Vercelli: prima la vittoria del campionato di serie D con la Pro Belvedere ( squadra di un quartiere vercellese) nella stagione 2008/2009, poi il passaggio alla Pro Vercelli, condotta dalla Lega Pro Seconda Divisione fino alla serie B nella stagione 2011/2012, al termine di un autentico exploit che ha consentito ai bianchi piemontesi di tornare in serie cadetta dopo sessantaquattro anni".

"Nel 2013/2014 l’approdo come direttore sportivo allo Spezia, con i liguri capaci di conquistare l’accesso ai playoff di B per la prima volta nella loro storia. Gli eccellenti risultati conseguiti sono valsi a Romairone il raggiungimento della serie A, con Carpi (2015/2016) e Chievo Verona (2017/2018 e 2018/2019). Dopo le esperienze di Bari (2020/2021) e Trieste (2022/2023, con gli alabardati è tornato a ricoprire il ruolo di Direttore Generale), il manager ligure è stato ingaggiato nel luglio del 2024 dalla Lazio del Presidente Lotito, assumendo l’incarico di collaboratore dell’area tecnica della prima squadra. Al Direttore Romairone, un caloroso benvenuto ed i migliori auguri di buon lavoro”.

