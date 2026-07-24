Calciomercato Lazio | L’indiscrezione di Pedullà: sondaggio dalla Serie A per Tavares
24.07.2026 18:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
CALCIOMERCATO LAZIO - Corsie affollate in difesa in casa Lazio dove ci sono al momento sei giocatori per due maglie. Sulla sinistra, in particolare, Pedraza si è aggiunto a Tavares e Pellegrini rendendo inevitabile la cessione di uno dei due giocatori.
Se per questioni di ingaggio e contratto il candidato principale per un addio alla Lazio sembrerebbe essere Luca Pellegrini, non sono da escludere mosse a sorpresa per quanto riguarda il difensore portoghese.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, per Nuno Tavares nei giorni scorsi era arrivato un timido sondaggio da parte della Fiorentina. Nulla di concreto, per ora, ma una pista da monitorare a maggior ragione visto l’interesse della Lazio per due calciatori del club toscano.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.