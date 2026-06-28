Calciomercato Lazio | La Fiorentina piomba su Lazzari: la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO - Manuel Lazzari può lasciare la Lazio. Ha il contratto in scadenza tra un anno, non è escluso che possa partire in estate e salutare Formello. Anche perché Floriani Mussolini tornerà dal prestito alla Cremonese e con ogni probabilità Gattuso gli darà una possibilità nella prossima stagione (con Marusic).
Per questo il futuro di Lazzari è in bilico, anche in virtù del mercato a saldo zero che costringe la società a dover obbligatoriamente fare cassa prima di pensare agli acquisti. Secondo quanto riportato da Fiorentinauno.com, sul terzino sarebbe spuntato l'interesse della Fiorentina: in caso di addio di Dodò, infatti, il club viola potrebbe presentare un'offerta per l'ex Spal.
È un profilo che il diesse Paratici vorrebbe aggiungere alla rosa e affiancare a un nome più giovane sulla destra, ma solo se il brasiliano dovesse davvero andar via. Come scrive ancora il portale, al momento non c'è alcuna trattativa in atto, ma la Lazio potrebbe lasciar partire Lazzari per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. La Fiorentina resta vigile.