Atalanta, Pasalic su Sarri: "Adesso il Mondiale, poi ripartiremo insieme"
28.06.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il centrocampista dell'Atalanta Mario Pasalic ha esultato per il passaggio del turno della Croazia ai Mondiali 2026. Inoltre ha parlato anche dell'arrivo sulla panchina nerazzurra di Maurizio Sarri, che ha lasciato la Lazio. Di seguito le sue parole: “Non abbiamo fatto calcoli, volevamo vincere. Il nostro primo obiettivo era quello di passare il turno. Tutti sanno che la Croazia alla fase eliminatoria è molto pericolosa. Sarri? Ancora non ci siamo sentiti, adesso sono concentrato sul Mondiale. Dopo il torneo ci sarà tutto il tempo per conoscerci e di ripartire con l’Atalanta”.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.