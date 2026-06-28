Calciomercato Lazio | Gattuso chiede gol: nel mirino c'è Lucca
RASSEGNA STAMPA - Un centravanti che garantisca gol. Questa è la richiesta fatta alla società da Gattuso, che su questo punto non intende indietreggiare. Serve qualcuno che la butti dentro, una figura che lo scorso anno è mancata tanto alla Lazio di Sarri. I migliori marcatori (Pedro, Noslin e Isaksen) si sono fermati ad appena cinque centri e in generale un bomber di razza manca dai tempi di Immobile.
In sede di firma, Gattuso ha accettato tutte le condizioni della società e in cambio gli è stato promesso proprio un attaccante. Secondo Il Messaggero, Lorenzo Lucca rappresenta un profilo gradito al tecnico. Il Napoli vorrebbe inserirlo nell'operazione per assicurarsi Gila, ma per lasciare andare via il difensore Fabiani chiede solo soldi.
Reduce da sei mesi in prestito tutt'altro che entusiasmanti al Nottingham Forrest (9 presenze e un gol), Lucca potrebbe sbarcare nella Capitale in prestito. Si tratterebbe di un affare separato rispetto a quello che porterebbe all'addio del centrale spagnolo.