Ex Lazio | Muslera da incubo contro la Spagna: "Non ho mai sofferto così tanto"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fernando Muslera ci ha messo la faccia dopo la dolorosa eliminazione dell'Uruguay dal Mondiale. Il portiere della Celeste, protagonista suo malgrado dell'errore che ha spalancato la strada al gol decisivo della Spagna, si è presentato in zona mista con grande amarezza, assumendosi tutte le responsabilità della serata. Parole sincere, quelle del veterano uruguaiano, che ha voluto chiedere scusa ai compagni e ai tifosi dopo una partita destinata a pesare a lungo nella sua carriera.

"Non ho mai sofferto così tanto per questo sport e non avrei mai pensato di potermi sentire così male", ha confessato Muslera, ancora visibilmente scosso. Il quarantenne estremo difensore ha poi rivolto un messaggio diretto a tutto l'ambiente della Celeste: "Mi scuso con i miei compagni e con il popolo uruguaiano per il mio Mondiale. Anche se non sarà mai abbastanza". Una dichiarazione che fotografa il senso di colpa del portiere, sostituito all'intervallo dopo l'errore sul tiro di Alex Baena che ha deciso la sfida. Dopo la partita il ct Marcelo Bielsa aveva spiegato che il cambio era stato richiesto dallo stesso Muslera.