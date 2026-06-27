Muriqi: "Alla Lazio mi hanno lasciato solo. È stato difficile"

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vedat Muriqi è tornato al Fenerbahce. Il centravanti kosovaro ha lasciato il Maiorca rientrando in Turchia, dove ha parlato della sua esperienza vissuta in Italia con la maglia della Lazio. Di seguito le sue parole.

"Posso dire di essere cresciuto tantissimo dal punto di vista dell’esperienza. Il mio trasferimento alla Lazio è avvenuto proprio mentre ero a Topuk Yaylası: sono partito da qui e ora sono tornato. Sto svolgendo il mio primo allenamento di nuovo qui. Alla Lazio avevo davanti Ciro Immobile, che in quel periodo era il vincitore della Scarpa d’Oro. È stata una situazione molto difficile".

"Qui, quando arriva un calciatore, ci sono traduttori, lo staff e tutti ti chiedono se hai bisogno di qualcosa. Lì, invece, non è così: sei completamente da solo. Sei solo con il tuo destino; o riesci ad adattarti da solo oppure vivi le difficoltà che ho vissuto io. Inoltre arrivavamo dalla Turchia: la differenza di lingua, cultura e religione ha reso tutto ancora più complicato. Poi è iniziata la mia avventura al Maiorca. Pensavo sarebbe stata breve, ma le cose sono cambiate rapidamente ed è diventata un’esperienza durata due anni...".