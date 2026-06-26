Lazio, possibile amichevole contro un club di Serie C? Le ultime

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È ancora tutto da definire il programma estivo della Lazio, soprattutto per quanto riguarda le amichevoli. Il ritiro sicuramente si svolgerà a Formello: inizierà il 13 luglio e finirà il 25, con il raduno in programma tra il 9 e il 10 luglio. Non è ancora chiaro, però, quali saranno le sfide che la squadra di Gattuso dovrà affrontare prima di iniziare ufficialmente la stagione (la prima partita sarà il 16 agosto contro il Mantova, per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia).

Sui social è spuntata un'indiscrezione: il Barletta, club di Serie C, starebbe lavorando proprio per un'amichevole contro la Lazio durante il suo ritiro che a Fiuggi. In lista ci sarebbe anche il Frosinone, altro possibile candidato a giocare contro la società pugliese. A riguardo però non ci sono ancora conferme.