Calciomercato Lazio, Pavarese su Gila-Napoli: "Ecco come credo che andrà"

26.06.2026 14:00 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: TuttoMercatoWeb.com
Calciomercato Lazio, Pavarese su Gila-Napoli: "Ecco come credo che andrà"
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Il dirigente sportivo Luigi Pavarese è stato intervistato da Radio TuttoNapoli per approfondire alcuni dei principali temi di calciomercato relativi al Napoli. Tra questi, per esempio, la trattativa con la Lazio per il difensore Mario Gila:

“Sicuramente Fabiani è un vecchio volpone e sta cercando di ottenere il massimo dalla cessione di un giocatore che già dalla scorsa stagione sembrava destinato a lasciare la Lazio. Il club biancoceleste vuole trarre il maggior beneficio possibile dalla sua vendita. L'Atalanta potrebbe avere qualcosa in più dal punto di vista economico dopo la cessione di Palestra, ma credo che Giovanni Manna abbia già lavorato da tempo soprattutto sul calciatore. Alla fine penso che Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis troveranno un'intesa”.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.