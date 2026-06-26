Calciomercato | Berti, niente Lazio: ecco dove giocherà l'anno prossimo
26.06.2026 12:00 di Simone Locusta
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Una nuova avventura per Tommaso Berti. Il gioiellino del Cesena e dell'Italia U21 cambia casacca, manca solo l'ufficialità, ha svolto nella mattinata le visite mediche: il classe 2004 è pronto a diventare un nuovo calciatore della Cremonese. Durante il mercato di gennaio il suo nome era stato accostato anche alla Lazio, ma non è mai stato approfondito il discorso. Ora Berti ripartirà nuovamente dalla Serie B, un altro step con l'ambizione di portare di nuovo i grigiorossi nel massimo campionato italiano.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.