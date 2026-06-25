Calciomercato Lazio | Il Torino è su Cancellieri: la situazione
25.06.2026 11:00 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO - Il club biancoceleste vuole sfoltire la rosa e provare a guadagnare una cifra adeguata da poter reinvestire sul mercato. Tra i nomi in uscita c'è anche quello di Matteo Cancellieri.
L'esterno italiano ha il contratto in scadenza nel 2027, può rivelarsi un'occasione per diversi club di Serie A e non solo. Dopo l'interesse mostrato dall'Olympiakos nelle ultime settimane, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio anche il Torino avrebbe mostrato un interesse concreto per il classe 2002.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.