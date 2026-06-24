Serie A 2026/27, anticipi e posticipi dalla 1ª alla 5ª giornata: quando gioca la Lazio
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso note date e orari delle gare della prossima stagione dalla prima alla quinta giornata. Di seguito il calendario della Lazio.
1a giornata: Bologna - Lazio, lunedì 24 agosto ore 18:30;
2a giornata: Lazio - Genoa, domenica 30 agosto ore 20:45;
3a giornata: Udinese - Lazio, lunedì 7 settembre ore 20:45;
4a giornata: Lazio - Milan, sabato 12 settembre ore 18 oppure domenica 13 settembre alle 20:45**.
5a giornata: Venezia - Lazio, sabato 19 settembre ore 20:45.
(**) Se la società Juventus giocherà MD 1 di UEFA Europa League il giorno mercoledi 16 settembre 2026, la gara Sassuolo-Juventus si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00 e Lazio-Milan domenica 13 settembre alle ore 20.45.
Se la società Milan giocherà MD 1 di UEFA Europa League il giorno mercoledi 16 settembre 2026, la gara Lazio-Milan si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00 e Sassuolo-
Juventus domenica 13 settembre alle ore 20.45.
Di seguito il programma completo:
1ª GIORNATA
22/08/2026 Sabato 18.30 Inter-Monza DAZN
22/08/2026 Sabato 18.30 Udinese-Como DAZN/SKY
22/08/2026 Sabato 20.45 Genoa-Napoli DAZN/SKY
22/08/2026 Sabato 20.45 Parma-Cagliari DAZN
23/08/2026 Domenica 18.30 Frosinone-Juventus DAZN
23/08/2026 Domenica 18.30 Venezia-Lecce DAZN
23/08/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Sassuolo DAZN
23/08/2026 Domenica 20.45 Torino-Milan DAZN/SKY
24/08/2026 Lunedì 18.30 Bologna-Lazio DAZN
24/08/2026 Lunedì 20.45 Roma-Fiorentina DAZN
2ª GIORNATA
28/08/2026 Venerdì 20.45 Milan-Venezia DAZN
29/08/2026 Sabato 18.30 Fiorentina-Frosinone DAZN
29/08/2026 Sabato 18.30 Monza-Udinese DAZN
29/08/2026 Sabato 18.30 Sassuolo-Torino DAZN
29/08/2026 Sabato 20.45 Juventus-Parma DAZN
30/08/2026 Domenica 18.30 Napoli-Como DAZN
30/08/2026 Domenica 20.45 Cagliari-Inter DAZN/SKY
30/08/2026 Domenica 20.45 Lazio-Genoa DAZN
31/08/2026 Lunedì 18.30 Lecce-Roma DAZN/SKY
31/08/2026 Lunedì 20.45 Atalanta-Bologna DAZN/SKY
3ª GIORNATA
04/09/2026 Venerdì 20.45 Genoa-Como DAZN
05/09/2026 Sabato 15.00 Fiorentina-Torino DAZN
05/09/2026 Sabato 18.00 Inter-Napoli * DAZN
05/09/2026 Sabato 20.45 Roma-Atalanta DAZN/SKY
06/09/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Venezia DAZN
06/09/2026 Domenica 15.00 Parma-Monza DAZN
06/09/2026 Domenica 18.00 Bologna-Sassuolo DAZN/SKY
06/09/2026 Domenica 20.45 Juventus-Milan * DAZN
07/09/2026 Lunedì 18.30 Cagliari-Lecce DAZN
07/09/2026 Lunedì 20.45 Udinese-Lazio DAZN/SKY
4ª GIORNATA
11/09/2026 Venerdì 20.45 Venezia-Fiorentina DAZN
12/09/2026 Sabato 15.00 Genoa-Frosinone DAZN
12/09/2026 Sabato 18.00 Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus** DAZN
12/09/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY
13/09/2026 Domenica 12.30 Torino-Roma *** DAZN
13/09/2026 Domenica 15.00 Como-Parma *** DAZN
13/09/2026 Domenica 15.00 Lecce-Monza DAZN
13/09/2026 Domenica 18.00 Napoli-Bologna *** DAZN/SKY
13/09/2026 Domenica 20.45 Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus** DAZN
14/09/2026 Lunedì 20.45 Inter-Udinese DAZN/SKY
5ª GIORNATA
18/09/2026 Venerdì 20.45 Monza-Sassuolo DAZN/SKY
19/09/2026 Sabato 15.00 Bologna-Torino DAZN
19/09/2026 Sabato 15.00 Udinese-Cagliari DAZN
19/09/2026 Sabato 18.00 Roma-Inter * DAZN
19/09/2026 Sabato 20.45 Venezia-Lazio DAZN/SKY
20/09/2026 Domenica 12.30 Fiorentina-Napoli DAZN
20/09/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Como DAZN
20/09/2026 Domenica 15.00 Parma-Genoa DAZN
20/09/2026 Domenica 18.00 Juventus-Atalanta * DAZN/SKY
20/09/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN
(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU n. 207 del 24 giugno 2026.
(**) Se la società Juventus giocherà MD 1 di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, la gara Sassuolo-Juventus si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00 e Lazio-Milan domenica 13 settembre alle ore 20.45. Se la società Milan giocherà MD 1 di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, la gara Lazio-Milan si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00 e Sassuolo-Juventus domenica 13 settembre alle ore 20.45.
(***) La calendarizzazione delle gare Como-Parma, Napoli-Bologna, e Torino-Roma può essere modificata in funzione del calendario di MD 1 di UEFA Champions League, con particolare riferimento alla giornata di giovedì 10 settembre 2026.
Di seguito le possibili programmazioni delle gare.
Nel caso in cui più di una squadra fosse impegnata nella giornata di giovedì 10 settembre nel MD 1 di UEFA Champions League, Lega Calcio Serie A si riserva la facoltà di variare la programmazione delle gare coinvolte all’esito del Calendario UEFA.