Calciomercato Lazio | La Juve si inserisce su Gila: Il Napoli prova a chiudere
23.06.2026 13:45 di Christian Gugliotta
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RASSEGNA STAMPA - La Juventus mette gli occhi su Mario Gila. A un anno dalla scadenza, il difensore vuole lasciare la Lazio ed è da diverse settimane nel mirino del Napoli. Gli azzurri hanno già un accorto con il giocatore e stanno cercando l'intesa con i biancocelesti, partiti con l'intenzione di trattenere lo spagnolo per un altro anno.
I giorni passano, ma l'affare resta in bilico, ed è proprio per questo che la Juve potrebbe provare un inaspettato sorpasso. Secondo quanto riportato da Repubblica, i bianconeri starebbero valutando un inserimento last minute nella trattativa. Il Napoli, dal canto suo, vorrebbe provare a stringere i tempi e chiudere una accordo tra i 15 e i 20 milioni, più i prestiti di Rafa Marin e Lorenzo Lucca.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.