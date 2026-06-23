Lazio, Peruzzi pista concreta: le richieste per un ritorno. E Signori…
RASSEGNA STAMPA - Continua a rimanere in quota la possibilità di un ritorno alla Lazio di Angelo Peruzzi. Trovano conferme infatti le voci che vi avevamo riportato in anteprima, con Lotito che starebbe pensando sempre più al ritorno dell’ex portiere.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, Peruzzi per tornare vorrebbe avere certezza di un ruolo pienamente operativo: voce in capitolo sulle scelte tecniche e sulle dinamiche interne di casa Lazio.
Starà a questo punto a Lotito scegliere cosa fare e se formulare una proposta con un progetto concreto in grado di convincere Peruzzi. Successivamente, poi, si potrebbe valutare anche l’idea di riportare a Formello Beppe Signori. Niente di concreto per ora in questo caso, solo voci. Che non escludono però la possibilità di un tentativo.