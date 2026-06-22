Lazio, Messi sorpassa Klose: è il miglior marcatore nella storia dei Mondiali
22.06.2026 20:00 di Simone Locusta
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Lionel Messi è nella storia, come se così non fosse già. Grazie alla rete siglata contro l'Austria nella seconda sfida dell'Argentina nel Gruppo J, l'ex Barcellona ha raggiunto quota 17 gol ai Mondiali superando così l'ex attaccante di Lazio e Bayern Monaco Miroslav Klose, che con i suoi 16 gol è stato il miglior marcatore della storia dei Mondiali per oltre un decennio. Ora lo scettro passa a Messi, ma era solo una questione di tempo.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.