Lazio, va abbassata l'età media: il dato degli ultimi otto anni
RASSEGNA STAMPA - La Lazio cambia pelle. O almeno, prova a ringiovanirla. Si cerca un cambio di rotta sportivo, ma questo deve arrivare anche grazie a una rivoluzione che porti linfa nuova nella rosa biancoceleste, profili giovani in grado di aprire un nuovo ciclo. Un motivo in più per invertire un trend negativo degli ultimi anni che vede la Lazio tra le squadre più anziane della Serie A.
Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, negli ultimi otto campionati di Serie A, la Lazio si è quasi sempre distinta per avere una delle rose con l’età media più alta del torneo. Nella stagione 2019-20, con una media di 27,7 anni, soltanto tre squadre potevano contare su un organico più esperto. L’anno successivo, nel 2020-21, l’età media salì a 29 anni, rendendo i biancocelesti la formazione più anziana dell’intera Serie A.
Anche nel campionato appena concluso la squadra allenata da Sarri si è confermata tra le più esperte, risultando più giovane soltanto di Inter, Cremonese e Napoli. Le partenze di Pedro (38 anni), Hysaj (32) e Basic (29) contribuiranno a cambiare le cose, abbassando in modo significativo l’età media del gruppo. A loro si aggiungono anche Romagnoli (31) e Provedel (32), prossimi a lasciare la Capitale.