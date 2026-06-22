FIGC, oggi si vota il nuovo presidente tra Malagò e Abete: le ultime
A 504 giorni dalla rielezione quasi unanime di Gabriele Gravina alla guida della FIGC, il calcio italiano si trova davanti a un nuovo passaggio decisivo. Le dimissioni di Gravina, arrivate dopo il ko della Nazionale in Bosnia, hanno aperto di nuovo la corsa alla presidenza federale e oggi, 22 giugno, si voterà per un mandato breve, che durerà fino al 2028.
Il grande favorito è Giovanni Malagò, sostenuto dalla quasi totalità della Serie A, dalla Serie B, dall'Assocalciatori e dall'Associazione Allenatori. Dall'altra parte c'è Giancarlo Abete, appoggiato principalmente dalla Lega Nazionale Dilettanti.
I pronostici indicano Malagò vicino al 70% dei consensi. Decisivo potrebbe essere il voto della Lega Pro, rimasta ufficialmente neutrale. Un successo netto consoliderebbe la nuova governance federale, mentre un risultato più equilibrato permetterebbe comunque ad Abete di uscire rafforzato politicamente.
In sostanza, dopo il fallimento delle riforme dell'era Gravina, il calcio italiano si prepara a scegliere una nuova guida con il compito di rilanciare il sistema nei prossimi due anni.