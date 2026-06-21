Lazio, Mandas si è sposato: il post sui social - FOTO
Il futuro di Christos Mandas è uno dei temi caldi in casa Lazio. Portiere è rientrato dal prestito al Bournemouth che ha deciso di non riscattarlo, è atteso a Formello dove ritroverà i compagni e conoscerà il nuovo allenatore. Con Provedel in uscita dovrebbe essere lui il titolare in porta, a meno di sorprese viste le voci di mercato su di lui.
In attesa di capire cosa sarà, in vista della nuova stagione, il greco si sta godendo meritato riposo e qualche giorno fa è convolato a nozze con la fidanzata Atena. Il 12 giugno si sono giurati amore eterno, nelle ultime ore è apparso il post sui social con il carosello di alcuni scatti di quel giorno.
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