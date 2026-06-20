Lazio, Salerno spiega: "Non vedo segnali da parte di Lotito..."

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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista codirettore nazionale TGR Rai Luca Salerno ha espresso il proprio punto di vista sul clima di forte contrapposizione tra la tifoseria della Lazio e il presidente Claudio Lotito. Di seguito le sue parole.

“Se la Lazio chiama io rispondo sempre, soprattutto in una fase in cui dobbiamo tenerci stretti. È una situazione a metà tra il drammatico e il farsesco. La contestazione, così compatta, severa e e intransigente è stato un sasso nello stagno. Unicum a livello internazionale, famiglie che disertano lo stadio, non si può fare finta di nulla. I Laziali hanno fatto quello che dovevano, con eco anche fuori dall’Italia. Complice anche il caldo, non vedo fatti concludenti. Parlo del mondo calcio, meritorie le iniziative di alcuni giornali ma non ti so dire se da questa protesta si possa arrivare a qualcosa di concreto”.

“Dal club mi sarei aspettato un cambio di passo invece il solito passo lento e non si va da nessuna parte. Non vedo segnali da parte di Lotito, lui è la Lazio e con questo dobbiamo fare i conti. L’interlocutore Lotito si è limitato alla lettera del Messaggero, arrivata un po’ oltre il tempo limite. Tutto scivola come acqua sugli impermeabili”.