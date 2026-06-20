Ex Lazio | Fiore svela: "Mancini mi voleva all'Inter. Nel 2004..."
RASSEGNA STAMPA - Stefano Fiore, ex calciatore della Lazio e della Nazionale italiana, in un'intervista rilasciata ai taccuini di Tuttosport ha parlato di Roberto Mancini, suo ex allenatore in biancoceleste, di un suo possibile ritorno da c.t. dell'Italia e non solo. Di seguito le sue parole.
"Roberto Mancini è un ottimo allenatore e sa come far rendere al massimo la Nazionale: l'ha dimostrato nell'Europeo che abbiamo vinto con lui nel 2021. Il suo ritorno da ct sarebbe un punto importante dal quale far ripartire il calcio italiano".
Poi ha rivelato un aneddoto ai tempi della Lazio: "Nel 2004 Mancini mi voleva all'Inter. Prima di trasferirmi al Valencia mi aveva chiamato personalmente. Pensavo che la Spagna fosse il campionato ideale per le mie caratteristiche, ma col senno di poi fu una scelta sbagliata".