Lazio, Lotito chiama Peruzzi: primi contatti per un clamoroso ritorno
RASSEGNA STAMPA - Un nuovo Lotito sembra ormai difficile da immaginare. Tuttavia, di fronte a una contestazione popolare di questa portata, il presidente è chiamato a dare segnali concreti alla comunità laziale. La frattura con la tifoseria è ormai profonda e il rischio di uno stadio sempre più deserto è reale.
Per questo Lotito, scrive il Corriere dello Sport, starebbe valutando il ritorno di figure simboliche della Lazio. Tra i nomi emersi c’è quello di Angelo Peruzzi, per il quale, come riportato dalla nostra redazione in anteprima, ci sarebbe già stato un primo contatto esplorativo. L’ex portiere tornò nel 2016 come club manager, lasciando poi il club nel 2021 dopo una serie di incomprensioni legate soprattutto alla scarsa operatività del suo ruolo. Nonostante ciò, i tifosi hanno sempre lamentato la sua assenza accanto alla squadra e lui stesso, negli ultimi anni, ha ammesso di aver apprezzato l’esperienza da dirigente.
Oggi Peruzzi vive lontano dal calcio e non ha particolari esigenze di tornare a lavorare, ma il legame con la Lazio resta forte. Un eventuale rientro dipenderebbe dal progetto che Lotito gli proporrà e dalle garanzie di autonomia e chiarezza del ruolo.
In un ambiente segnato da delusione e sfiducia, il ritorno di una figura come Peruzzi potrebbe rappresentare un segnale importante. Anche per Gattuso, con cui formerebbe una coppia simbolica composta da due protagonisti del trionfo mondiale del 2006. La sensazione è che la Lazio abbia bisogno di recuperare identità e appartenenza: andare incontro ai tifosi, più che contrapporsi a loro, sembra oggi una necessità.